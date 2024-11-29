Супружеская пара в Башкирии совершила суицид, оставив трех детей

В Башкирии супружеская пара совершила самоубийство, оставив троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Тела 36-летнего Артура и его 34-летней жены Лилии обнаружила их 14-летняя дочь. Она, проснувшись в два часа ночи, не нашла своих родителей в комнате и пошла их искать. Зайдя в гараж, она увидела тела матери и отца, после чего позвонила в правоохранительные органы.

Информация о самоубийстве пока не подтверждена, но следователи больше всего склоняются именно к ней. Что стало поводом для суицида пока неизвестно, но их близкие сообщают, что Артур сильно ревновал супругу и на этой почве они часто ссорились, сообщает Baza.

7 ноября было возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины из Люберец, которого обвиняют в покушении на убийство своей жены. Он нанес ей два удара ножом.