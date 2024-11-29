СК завел дело после видео с издевательствами над школьником в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Самарской области.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков на улице облила мальчика водой, а потом заставила его встать на колени и извиниться перед девочкой. Этими кадрами заинтересовались следователи в ходе мониторинга СМИ.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас устанавливаются участники инцидента.