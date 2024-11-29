Тело неизвестной вынесло на берег на острове вечеринок в Таиланде

Тело неизвестной женщины вынесло на берег на Пхукете — известном острове вечеринок в Таиланде. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Рано утром 29 ноября местный житель, совершавший пробежку в парке Сапхан Хин, увидел на берегу женщину без признаков жизни. К моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, там собралась небольшая группа зевак.

По данным источника, женщине азиатской внешности было около 40 лет. На ней были брюки и синее платье с цветками. При этом верхняя часть тела неизвестной была обнажена.

Правоохранители начали проверять сообщения о пропавших людях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину случившегося. Пока неясно, был ли это несчастный случай или расправа.

Ранее пьяная туристка упала со здания отеля на Пхукете и сломала обе ноги. 23-летняя девушка забыла ключи от номера и пыталась забраться в него по пожарной лестнице.