Суд Подмосковья дал пожизненный срок устроителю взрыва дома в Ступине

По вине Алексея Зарубина в апреле 2022 года погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей.

Суд дал пожизненный срок устроителю взрыва дома в Ступине
© МЧС

Следствие пришло к выводу, что ночью перед ЧП фигурант поругался с женой, закрыл окна, заткнул вытяжку детским одеялом, открыл все краны на газовой плите и поджёг кухню. В здании были разрушены квартиры со второго по пятый этаж.

По судебным искам он обязан выплатить около 363 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на решение Московского областного суда.

Происшествия
Алексей Зарубин
Московская Область