Суд дал пожизненный срок устроителю взрыва дома в Ступине

По вине Алексея Зарубина в апреле 2022 года погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей.

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Следствие пришло к выводу, что ночью перед ЧП фигурант поругался с женой, закрыл окна, заткнул вытяжку детским одеялом, открыл все краны на газовой плите и поджёг кухню. В здании были разрушены квартиры со второго по пятый этаж.

По судебным искам он обязан выплатить около 363 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на решение Московского областного суда.