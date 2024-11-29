Названа причина остановки круиза в Антарктиду

Круизное судно компании Swan Hellenic прервало путешествие в Антарктиду не из-за поломки, а вибрации в одном из двигателей. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков, который находился в числе пассажиров судна.

По его словам, капитан судна сделал объявление о неполадках 22 ноября, указав, что в одном из пропеллеров двигателя зафиксирована вибрация. После этого в течение всего вечера и ночи команда пыталась выяснить, в чем дело.

«На следующий день в обед сказали, что ситуация такова, что, с точки зрения безопасности, судно не пойдет в Антарктиду, где льды и волны, особенно в проливе Дрейка. Было опасно идти на двигателе, который мог в любую минуту выйти из строя. Я считаю, что правильное решение и нам фактически спасли жизнь», — добавил Мальков.

Таким образом капитан судна принял решение отправиться в аргентинскую Ушуайю, чтобы устранить неисправность. Мальков отметил, что данное известие расстроило многих пассажиров, поскольку многие, как и он, мечтали провести свои юбилеи в Антарктиде.

«Несколько российских туристов устроили голодовку с целью получения стопроцентной компенсации. Но формально большую часть круиза организаторы провели. По закону ЕС, компенсация должна была составить 35%, но команда Swan Hellenic приняла решение, что вернет 50% либо даст скидку 65% на будущие круизы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер SH Diana прервал путешествие в Антарктиду из-за неполадки. На судне застряли более 170 пассажиров, в том числе туристы из РФ.