На юге Таиланде, где продолжаются сильные наводнения, утонула 24-летняя российская туристка. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, россиянка отдыхала вместе со своим молодым человеком на острове Самуи.

«В море объявлен шторм, на пляже висят красные флаги. Предположительно, девушка не обратила на это внимания и пошла на камни, откуда ее смыло волной и унесло в море», — говорится в тексте.

В настоящее время ее молодой человек и очевидцы произошедшего дают показания в полиции.

Напомним, в последние дни на юге Таиланда наблюдаются сильные наводнения. В частности, они затронули провинцию Паттани, город Хатъяй и остров Пхукет.