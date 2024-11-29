Капитана затонувшего возле Териберки судна взяли под домашний арест

Капитану судна "Боец", которое перевернулось и затонуло возле Териберки 27 ноября, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры. Мужчине предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Как выяснилось, капитан управлял судном без лицензии на коммерческие перевозки пассажиров и соответствующего диплома судоводителя. В июле 2024 года по постановлению Мурманской транспортной прокуратуры он оштрафован на 25 тысяч рублей за административное правонарушение по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

В ноябре 2024 года решением Октябрьского районного суда Мурманской области по иску транспортного прокурора капитану было запрещено эксплуатировать судно "Боец" в коммерческих целях до получения лицензии на коммерческую перевозку пассажиров внутренним водным и морским транспортом.

27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно "Боец" с 11 пассажирами на борту. С помощью маломерных судов "Святая Екатерина" и "Корсар" все люди были спасены и доставлены на берег. Накануне капитан судна был задержан в Мурманске, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Медицинское освидетельствование обнаружило в крови задержанного наличие алкоголя. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также контролирует ход расследования уголовного дела.