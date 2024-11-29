Роспотребнадзор назвал причину смерти постояльцев соццентра на Алтае

Причиной смерти трех постояльцев частного центра социального обслуживания "Рубикон" из села Калистратиха на Алтае стала инфекция. Предварительные данные озвучил региональный Роспотребнадзор РИА Новости.

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Ведомство пока не может ответить, какого рода была инфекция, однако результаты исследования позволили опровергнуть версию об отравлении. Окончательная причина смерти постояльцев будет названа после проведения судмедэкспертизы, уточнил Роспотребнадзор.

Тело первого умершего постояльца центра "Рубикон" было найдено 28 ноября, позже в медицинских учреждениях скончались еще двое. Тогда сообщалось о 21 пострадавших, четверо из них – в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Также был задержан директор "Рубикона". Следователи в ближайшее время направят ходатайство в суд для избрания в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу.