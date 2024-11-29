Администрация Алапаевска отказалась комментировать жестокое убийство котов

Сотрудник юридического отдела Алапаевска в Свердловской области заявил, что не в курсе ситуации с жестоким убийством котов из-за съеденного ужина. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что является начальником отдела и это направление не входит в его зону ответственности.

Если честно, я первый раз слышу об этом. Как бы это не направление моей деятельности, я начальник юридического отдела, — пояснил сотрудник администрации.

В приемной главы города Дениса Толмачева также сообщили, что не в курсе о произошедшем. Там и посоветовали обратиться за ответом в юридический отдел. В отделе «Охраны окружающей среды» тем временем общаться с корреспондентом NEWS.ru отказались.

Знакомая одно из живодеров, убивших котов, ранее рассказала, что молодые люди работали на ферме в селе Ярославском. По ее словам, обоих ребят характеризуют спокойными. Она предположила, что со временем после выпуска из школы молодые люди могли измениться. Знакомая уточнила, что, по слухам, оба парня находятся в полиции.

До этого в Подмосковье пара избила кошку и выкинула ее в пакете во двор. Выходя из дома, они повздорили в лифте. На опубликованных кадрах мужчина, используя мат, заявил, что мучает «не первую кошку, и собаку, и мышку». Пара выбросила пакет с кошкой в траву, где утром ее обнаружили соседи. Они отвезли животное к ветеринару.