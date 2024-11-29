Подросток умер после урока физкультуры в Татарстане

Студент одного из техникумов в Татарстане почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. Подростка доставили в больницу, где он через некоторое время умер, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"28 ноября 2024 года на уроке физической культуры в Альметьевском политехническом техникуме один из учеников почувствовал недомогание, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка. Обстоятельства произошедшего выясняются.