Школьник купил пистолет и поймал пулю в висок

Ученик одной из частных школ в подмосковной Балашихе купил на маркетплейсе пневматический пистолет и решил пострелять по мишеням, когда родителей не было дома, пишет Telegram-канал SHOT. Однако в какой-то момент пуля срикошетила 15-летнему подростку в висок и застряла.

Скорую помощь вызвали родители по возвращении домой, когда увидели у девятиклассника шишку. Парня экстренно госпитализировали. Хирурги успешно достали свинцовый боеприпас, а пострадавший остался на восстановление в медучреждении.

Ранее в Екатеринбурге стрелок открыл огонь из пневматики по многоэтажному дому. Одна из пуль пробила стекло балкона пожилых людей, которые живут на 14-м этаже. Пенсионеры обратились в полицию с заявлением.

До этого суд признал виновным 40-летнего россиянина, который открыл стрельбу из квартиры по людям на детской площадке в столичном районе Восточное Дегунино. По данным прокуратуры, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В результате действий мужчины пострадали женщина и малолетняя девочка 2021 года рождения.

В начале ноября 12-летний мальчик из Саратовской области получил огнестрельное ранение головы. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматической винтовки. Пострадавшего экстренно доставили в областной центр, где врачи провели ему пятичасовую операцию.