Мальчика в Кузбассе заставляли есть стиральный порошок

Источник RT в правоохранительных органах рассказал детали издевательств матери и её сожителя над 12-летним мальчиком в Кузбассе.

По словам собеседника, сожитель матери мальчика однажды сломал ребёнку ногу железной кочергой за не выполненные по дому дела.

Также ребёнку запрещали есть. Так, например, в сентябре мальчика морили голодом, а когда ночью мужчина застал его у холодильника, то заставил его раздеться, выставил на холодную веранду и запрещал заходить внутрь.

Вместе с этим однажды осенью мужчина заставлял ребёнка есть стиральный порошок. Когда тот отказался, он насыпал в ладонь и насильно кормил.

В ноябре ребёнку после избиения пришлось зашивать губу. По словам собеседника, отчим с женой делали это наживую. У мальчика теперь на всю жизнь остался дефект на лице.

Мать знала и видела все издевательства, но никак не реагировала на них. В целом семья характеризуется как непьющая. Отчим перебивается случайными заработками. Мальчик не ходил в школу около двух лет.

Причину жестокости родители не раскрывают. Отчим отказался давать показания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Кемеровской области предъявил обвинения женщине по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию 12-летнего сына и об его истязании.