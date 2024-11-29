В Петербурге завели дело после массового отравления в ресторане

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после отравления более 20 человек в ресторане «Токио City», где выявили нарушения санитарных норм.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

Причиной стало массовое отравление посетителей ресторана «Токио City» на проспекте Сизова. Всего, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 23 случая острой кишечной инфекции, у 12 из которых выявили сальмонеллу.

Санитарные нарушения, допущенные сотрудниками ресторана, привели к госпитализации 21 человека, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Ход расследования дела находится под контролем прокуратуры Приморского района.

Пресс-служба «Токио City» объяснила инцидент поставкой некачественных продуктов. Все продукты этой партии изъяты из оборота. Ресторан провел две внеплановые санитарные обработки полного цикла. Компания заверила, что окажет пострадавшим всю необходимую медицинскую поддержку.

Напомним, накануне в социальном центре в Алтайском крае, занимающемся адаптацией бывших осужденных, произошло массовое отравление, в результате которого скончались три человека. озднее число отравившихся в социальном центре «Рубикон» достигло 21 человека.