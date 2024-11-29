Россияне объявили голодовку на борту заглохшего лайнера

Путешествие 170 пассажиров британского круизного лайнера в Антарктиду сорвалось, так как у судна возникли неполадки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, находящиеся на борту россияне начали протестовать и объявили голодовку.

По информации SHOT, по пути в Антарктиду у лайнера возникли проблемы с двигателем. В итоге поездку решили отменить. Сейчас судно идет со скоростью шесть узлов (11 километров в час) в порт на юге Аргентины.

Прибытие лайнера ожидается в субботу, 30 ноября. На борт поднимется группа инженеров, чтобы устранить неполадку перед следующим рейсом 3 декабря.

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По данным SHOT, туристы заплатили за путевки от 972 тысяч до 1,389 миллиона рублей. По их словам, компания отказывается возмещать им полную стоимость тура. Глава компании Андреа Зито подчеркнул, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование - примерно на 30 процентов». Однако туристов это предложение не устроило и они планируют обратиться в суд для полного возмещения.

Ранее более 500 российских туристов оказались заблокированы в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера. Spectrum of The Seas направлялся в Шанхай и должен был прибыть туда 9 ноября. Из-за поломки прибытие перенесли. Сообщалось, что из-за этого у многих туристов сгорали дорогие авиабилеты из Китая в Россию.