Более 280 тысяч жителей Украины остались без света

Глава военной администрации Ровенской области Украины Александр Коваль заявил, что более 280 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как заявил Коваль, в связи с этим школы в городе Ровно, а также некоторых районов Ровенского были переведены на дистанционное обучение. Кроме того, в Ровенской области также наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ввела ограничение мощности для предприятий на весь день 29 ноября.