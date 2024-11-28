В аэропорту Кольцово высказались о внештатной ситуации

Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу сообщила, что в аэропорте Кольцово не подтвердилось возникновение внештатной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе, информация о том, что приземлившийся ранее самолет рейса «Бангкок — Екатеринбург» прибыл в воздушный порт с осложнениями не подтвердилась, а внештатной ситуации не произошло. Там также подчеркнули, что сегодня в аэропорту не было экстренных или аварийных посадок, как и условий, которые создавали бы угрозу для посетителей аэропорта.

«Поступившая в органы внутренних дел на транспорте информация о нештатной ситуации на борту одного из прибывающих в аэропорт Кольцово самолетов подтверждения не нашла. Воздушная гавань работает в штатном режиме, без каких-либо задержек в расписании прилетов и вылетов», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Кольцово экстренно посадили самолет из Таиланда, на борту которого могло находиться взрывное устройство.