Стали известны подробности о соццентре, в котором произошло массовое отравление

Источник в силовых структурах рассказал подробности о социальном центре в Алтайском крае, в котором произошло массовое отравление. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник издания, в центре занимались реабилитацией бывших осужденных. По его словам, в данный момент было госпитализировано 17 посетителей центра, еще 3 человек погибли от отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». При этом ход расследования взят на контроль в прокуратуре.

«Речь про центр "Рубикон", он занимался реабилитацией бывших осужденных, находится в селе Калистратиха Калманского района», — рассказал источник.

Ранее в социальном центре в Алтайском крае из-за отравления были госпитализированы 17 постояльцев, еще трое умерли. Уточняется, что некоторые из пострадавших не контактны.