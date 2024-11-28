В Абхазии задержали двух россиян за дезертирство и содействие СБУ

Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали двух граждан России — Павла Копцева и Владислава Лисова. Одного из них подозревают в пособничестве Службе безопасности Украины, в то время как другого — в дезертирстве.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, россияне приехали в республику по поддельным документам. Они намеревались избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию.

По данным ведомства, Копцев по поручению СБУ готовился вести диверсионно-подрывную деятельность в России. Лисов же самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы. Оба были переданы ФСБ России.

Ранее сообщалось о задержании в ЛНР жителя Станично-Луганского района, которого заподозрили в передаче данных ВСУ.