Сотрудники Блиновской заявили, что она заставляла их оформлять на себя ИП

Бывшие сотрудники блогера Елены Блиновской заявили, что «королева марафонов» принуждала их оформлять на себя ИП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали бывшие сотрудники, за отказ Блиновская грозила им увольнением. Отмечается, что подобные ИП нужны были ей для финансовых операций — после оформления Блиновская требовала от сотрудников логины, пароли и цифровые подписи к созданным ИП.

Раздачей подобных поручений занималась помощница блогера Лилия Орленко, а к созданию ИП принуждали в том числе и бухгалтеров. Впрочем, сотрудники заявляют, что не знали о том, какие именно операции в их ИП проводила Блиновская — они считают, что ей попросту «некуда было принимать деньги».

В 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Ранее ФНС закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства.