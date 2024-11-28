У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

В Тюмени неизвестный напал на мать с ребенком в сквере. Он силой пытался украсть коляску с младенцем, пишет портал «МегаТюмень».

Со слов пострадавшей, к ней подошел мужчина и ударил ее кулаком в грудь, отчего она упала. Тогда незнакомец якобы схватил коляску с ребенком и попытался скрыться, но его остановила случайная прохожая.

Очевидица рассказала, что мужчина «не разговаривал, а просто мычал».

«В итоге я рванулась за ним, муж за мной. Человек никак не реагировал на слова и смотрел на коляску. Мама смогла выхватить малыша и спрятаться. Мы повалили его на скамейку и подержали так некоторое время», — вспомнила женщина.

Однако задержать его не получилось, мужчине удалось вырваться и убежать. По факту произошедшего проверку проводят сотрудники полиции. Правоохранители занимаются установлением личности нападавшего.

Ранее в Москве мужчина забежал на детскую площадку, вырвал младенца из рук матери и убежал. Ставшие свидетелями случившегося прохожие бросились в погоню. Тогда он бросил девочку на землю, отчего та получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.