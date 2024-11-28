В Петербурге 16 посетителей суши ресторана попали в больницу с отравлением

Не менее 16 человек попали на больничную койку в Санкт-Петербурге после посещения одного из ресторанов. У всех пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для сальмонеллеза.

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Как сообщает издание «Фонтанка», пациенты с температурой и рвотой начали поступать в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина после того, как отведали блюда – суши и роллы - из меню ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. Исследования уже подтвердили диагноз у четверых госпитализированных. На данный момент состояние всех пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

Некоторые СМИ сообщили, что Роспотребнадзор уже проверил заведение общепита и якобы в рыбе обнаружили сальмонеллу.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», менеджер ресторана заявил «Фонтанке» об отсутствии жалоб на отравление, он также утверждал, что не знает про проверку Роспотребнадзора.