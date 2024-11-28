В Москве начался суд по делу о гибели экс-курсантов в коллекторе Неглинки

Мещанский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели экскурсионной группы в подземной реке Неглинке в августе прошлого года.

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На скамье подсудимых - директор компании, продававшей диггерские туры, Александр Ким и организатор экскурсий Никита Дубас. Оба содержатся под стражей. Председательствует судья Оксана Горюнова. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, Ким и Дубас организовали экскурсии, которые угрожали жизням людей. Де-юре такие экскурсии никак не регламентированы и не должны были проводиться. Но по факту они были одними из самых популярных в Москве, и билеты на них много лет продавались свободно и открыто. Подземные путешествия были прекращены только после гибели восьми человек в коллекторе Неглинки. Подземные коммуникации затопило дождевой водой, и экскурсовод не смог спасти себя и экскурсантов.

В начале процесса Александр Ким заявил ходатайство о допуске своей супруги в качестве защитника. Суд отказал: у подсудимого и так трое профессиональных адвокатов.