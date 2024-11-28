Бывшего адвоката журналиста Сафронова приговорили к семи годам колонии

Завьяловский суд в Удмуртии признал бывшего президента Адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

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— Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок четыре года, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов.

Суд установил, что Талантов публично распространил в социальной сети ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции. Правозащитник был одним из адвокатов журналиста Ивана Сафронова, осужденного за государственную измену.

Также 29 июня 2022 года Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Талантова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. По данным СК, в апреле того же года Талантов разместил в соцсетях заведомо ложные сведения о деятельности российских солдат во время спецоперации на Украине. Таким образом он дискредитировал армию и органы власти.

Кроме того, 21 сентября 2022 года следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности адвоката, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе расследования была проведена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что публикации Талантова содержат экстремистские сведения. Его обвинили в возбуждении ненависти.