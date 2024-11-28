Мужчина забил ножом бывшую супругу, которая ушла к любовнику

В поселке Зональная Станция Томской области бывший муж забил ножом экс-супругу и попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Чтобы попасть на место происшествия криминалистам пришлось привлечь силы МЧС для взлома квартиры. Мужчина находится в больнице.

В утреннее время 26 ноября мужчина пришел домой к супруге, где между ними произошел очередной конфликт. В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину ножом в область груди, живота, верхних и нижних конечностей, — рассказали в Следственном комитете.

Против мужчины завели уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что экс-супруги находились в состоянии имущественного спора и имели разногласия по поводу вопроса о дальнейшем проживании детей. По данным Telegram-канала «Плохие новости», погибшая до этого уже ушла жить к любовнику.