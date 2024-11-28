Панические атаки во время секса: как живет жертва отчима-педофила

Татьяна, прожив почти все детство под одной крышей с педофилом, лишь после переезда в Северную столицу начала ощущать жизнь в светлых тонах. Психиатр диагностировал у нее пограничное расстройство личности, развившееся на фоне постоянного насилия со стороны отчима. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

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Выбрала маму

Сейчас Татьяне 21 год. В своем интервью проекту «Справиться проще» она впервые открыто говорит о том, что происходило с ней с младшей школы до окончания 11-го класса.

Еще в дошкольном возрасте девочке после развода родителей пришлось сделать выбор, оставаться с матерью или отцом. Маленькая Таня выбрала маму, а вскоре к ним присоединился отчим, которого она довольно скоро начала звать папой. После нескольких переездов между регионами России семья обосновалась в Псковской области.

«С отчимом сначала были очень хорошие отношения, я его стала называть папой. Он со мной очень много времени проводил. Потом у мамы началась, я так думаю, депрессия. Она потеряла ребенка, когда он уже родился, она начала пить», — вспоминает Татьяна, когда начались проблемы в семье.

Защищал от побоев мамы, а утром показывал порно

По словам девушки, сейчас она понимает, в каком состоянии была ее мать, но в тот момент между ними тлела взаимная ненависть. Это выливалось в домашнее насилие. При этом отчим активно защищал падчерицу, но уже вскоре сам совершил в отношении ребенка преступление.

«Мы с ней не общались, она меня била. Тогда очень меня сильно поддержал, он меня защищал от мамы. И вот в один день, когда я была классе во втором, мне было девять лет где-то, я просыпаюсь в кровати родителей, без мамы с отчимом. И он мне начинает показывать фильмы взрослого содержания. Я ничего не понимаю: зачем мне это, что это? Он говорит: „Ну просто, сейчас вот посмотрим“», — рассказывает девушка.

В следующие разы начались «поглаживания». Татьяна вспоминает, как все время просыпалась с отчимом, хотя засыпала в своей кровати.

Инцест раздора

Примерно спустя два года отчим перестал растлевать девочку. Судя по тому, как он объяснился перед падчерицей, мать понимала, что в отношениях супруга с ребенком есть что-то криминальное.

«Это прекратилось, когда моя мама забеременела, в 2014 году. Мы ехали в машине, и он говорит: „К сожалению, нам нужно это прекратить. Потому что рождается другой ребенок. Маме это не нравится, то, что у нас происходит“. С тех пор он начал проявлять какую-то ненависть ко мне», — говорит Татьяна.

Девушка рассказывает, что отчим лгал матери о каких-то поступках ребенка, кричал на девочку, оскорблял, мог сбросить со стола все ее вещи. Мужчина всеми силами пытался расстроить отношения падчерицы с супругой.

Мама не стала разводиться с педофилом

В эти годы девочка начала наносить себе порезы. В четвертом классе она всерьез задумывалась о том, чтобы сбежать из дома. Для этого искала информацию на различных форумах.

Только после окончания 11-го класса девочка рассказала маме о том, что происходило в семье, пока ее не было дома. Мать пообещала развестись с растлителем, но этого так и не произошло.

«Когда я ей это рассказала, она помолчала, сказала: „Я все поняла, мы разведемся“. Но ничего не произошло. Потом уже я закончила 11-й класс и переехала в Петербург. И я наблюдала, что они до сих пор живут вместе, все у них хорошо», — с нервной улыбкой говорит Татьяна.

«Мне за свою сестру очень страшно. Маме — нет»

На фоне того, что мама продолжает жить с тем, кто надругался над Татьяной в детстве, девушка попала в больницу с нервным срывом. Родственница приехала навестить дочь.

«Как-то меня увезли в больницу. Приехала мама, чтобы меня поддержать в этот момент, и я ей опять говорю: „Почему так?“ У меня какой-то нервный срыв случился на этой почве. Нормально, что я твой ребенок, а ты выбираешь этого ужасного человека? Она: „Ну, я в тот момент еще ничего не поняла, а сейчас все поняла“. Она сказала, что они разведутся, жить вместе не будут», — вспоминает девушка.

Мать продолжала лгать Татьяне, что рассталась с мужем. Но тот до сих пор в семье и продолжает каждый день приходить в дом, где подрастает их общая дочь. Девочка учится в начальной школе.

«У нее есть второй ребенок, девочка, сейчас вот как раз в третьем классе. Мне за свою сестру очень страшно. Маме — нет», — сетует Татьяна.

«Винила себя, что не могу простить»

После нервного срыва Татьяна начала лечение у психиатра. После подбора медикаментов она начала терапию у психолога. Задолго до этого девушка мучилась с тем, что не могла простить отчима и не могла постоять за себя.

«У него есть две дочери. С одной мы тогда поддерживали отношения. Сейчас со второй. Первой я рассказала, но она ушла в эзотерику. Она меня поддержала, но она говорила, что мы выбираем своих родителей, что надо как-то его простить. Это меня тогда очень подбило. Я винила себя, что не сказала нет, не обратилась за помощью. И потом винила себя, что не могу его простить», — вспоминает Татьяна.

Только сейчас девушка понимает, что могла пойти в полицию или рассказать о происходящем учительнице.

«Тогда мне казалось это невозможным, потому что мне никто не поверит. И даже если поверят, то ничего не изменится», — вспоминает девушка.

«Благодаря таблеткам становится легче»

Врач диагностировал у Татьяны пограничное расстройство личности. Подобранные таблетки и психотерапия вытащили девушку из подавленного состояния, в котором та находилась с раннего детства. Но многие события тех дней до сих пор отдаются эхом в ее личной жизни.

«Благодаря таблеткам, благодаря психотерапии становится легче существовать, понимать себя. Если я раньше винила себя за то, что я чувствую, то теперь понимаю, что это просто я. И думаю, что с этим делать. <...> Мужчин до сих боюсь очень сильно. Знаки внимания очень пугают. [Во время интима] случаются панические атаки, хотя я понимаю, что человек меня любит. Но просто тревожность какая-то, хочется уйти и спрятаться», — рассказывает девушка.

Благодаря работе с психологом девушка решилась рассказать о пережитом насилии родному отцу. Тот в своей манере отреагировал на историю без эмоций, но поддержал дочь и вскоре приехал к ней в гости в Санкт-Петербург. И повел в церковь.