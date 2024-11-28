В Башкирии самолет приняли за дрон ВСУ и обстреляли его с земли

Telegram-канал Baza сообщает, что в Башкирии обстреляли самолет Ан-2, приняв его за беспилотник. По его данным, на борту находилось два человека, они смогли совершить благополучную посадку в Уфе. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет Baza, самолет авиакомпании «Русавиа» вылетел 26 ноября по маршруту Уфа — Салават — Уфа для фотосъемки с воздуха. По данным канала, полет был согласован, на борту находилось два человека — пилот и инструктор.

По данным Baza, в Салавате самолет перепутали с беспилотником и включили в городе сирену. Как пишет канал, охрана местного перерабатывающего завода начала стрелять по борту. Пилот доложил о случившемся диспетчерам, но сигнал бедствия не объявляли.

Канал отмечает, что спустя 40 минут Ан-2 сел в Уфе. По данным Baza, у самолета в результате стрельбы протекло топливо, а в фюзеляже нашли отверстия от пуль.

26 ноября Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что вероятность атаки беспилотных летательных аппаратов на город Салават не подтвердилась. Отмечалось, аэропорт в Уфе также продолжает работать в штатном режиме.

ДО этого глава Таганрога Светлана Камбулова объявила, что 26 ноября беспилотные летательные аппараты украинской армии попытались атаковать город. Она призвала мирных жителей укрыться в безопасных местах: на нижних этажах или в подвалах без окон.