В Подольске посетители ТЦ устроили драку на фудкорте

В подмосковном Подольске посетители местного ТЦ устроили драку в ресторанной зоне, сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

Судя по видео из соцсетей, потасовка произошла на фудкорте ТЦ "Кварц". На глазах многочисленных посетителей, в том числе детей, один из гостей жестоко избил молодого парня. Охране с трудом удалось выпроводить агрессора.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Ведется розыск участников конфликта.