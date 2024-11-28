Двухлетний мальчик сбежал из детсада в Подмосковье без одежды и обуви

Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в подмосковном Егорьевске. Как сообщает Telegram-канал «112», ребенок находился на улице без ботинок, куртки, шапки и варежек.

Инцидент произошел в детсаду при школе №8. По информации канала, мальчик заметил, что за ним никто не наблюдает и решил сбежать в том, в чем был. Далеко уйти у него не удалось: проходящий мимо мужчина обратил внимание, что ребенок одет не по погоде. Он попытался расспросить у беглеца, откуда он, однако тот не отвечал. Прохожий накинул на мальчика свою куртку и отнес в ЖЭК, а его сотрудники вызвали полицию.

По данным Telegram-канала Baza, после завтрака детей отвели в игровую комнату, куда позже пришла медсестра. После осмотра детей стали собирать на прогулку — тогда воспитательница обнаружила пропажу ребенка. Судя по камерам, сначала он вышел через открытую дверь на территорию садика, затем через калитку выбежал за забор.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют, почему несовершеннолетний остался без присмотра.