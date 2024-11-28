СМИ: Капитан затонувшего в Баренцевом море судна был пьян

Капитан маломерного судна с туристами, которое опрокинулось и затонуло возле села Териберка Мурманской области, был пьян. Как сообщает Telegram-канал Shot, в крови 66-летнего мужчины обнаружили алкоголь.

По данным канала, на борту находились отдыхающие из Москвы и Санкт-Петербурга — девять человек. Из экипажа, кроме капитана, на судне находился его помощник. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что инцидент произошел 27 ноября. Туристы на судне «Боец» отправились в Баренцево море, чтобы посмотреть на китов. Плавание совершалось при действующем запрете на выход маломерных судов в акваторию из-за штормового предупреждения. СМИ сообщали, что некоторые отдыхающие оказались за бортом без спасательных жилетов. Происшествие обошлось без жертв — людей подобрали на находящиеся рядом лодки.