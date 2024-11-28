Стало известно еще об одном случае смерти в академии ФСИН

Издание YA62.ru сообщает, что летом прошлого года в рязанской Академии права и управления ФСИН произошел еще один случай суицида. По его данным, 22-летний курсант покончил с собой спустя несколько дней после отчисления.

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Как выяснили журналисты издания, 15 июня 2023-го юношу выгнали за нарушения распорядка дня, позже его тело было обнаружено в съемной квартире. Портал отмечает, что молодой человек был сиротой.

Ранее был найден труп курсантки третьего курса Академии права и управления ФСИН в Рязани. Девушка Арина Каминская прибыла учиться в вуз из Свердловской области. Известно, что ей было 20 лет. Когда 17 ноября она не пришла на построение, к ней отправили сержантский состав. Они обнаружили тело студентки.

Девушка скончалась в съемной квартире. По предварительным данным, студентка покончила с собой.

Академия ФСИН в Рязани начала проверку после суицида курсантки. Кроме того, там опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ. Сообщалось, будто руководство академии отчислило девушку задним числом, а до этого «замяло» дело об изнасиловании. Вместе с тем появлялись новости, что якобы руководство не отпустило девушку на похороны к родителям. Эти данные в академии тоже опровергли.