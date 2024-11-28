Воспитательница получила срок за смерть ребенка на прогулке

Воспитательницу детского сада в Лесосибирске приговорили к двум годам ограничения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Трехлетний мальчик в марте 2024 года скончался во время прогулки после того, как на него обвалилась гора снега с игровой конструкции. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Окончательно гибель мальчика констатировали спустя месяц.

Обычно дети кричат, ссорятся, просят помощи, кого-то надо поднять, кто-то потерял варежку, не могут поделить очередность и т.д. В этот день все было спокойно. Знаю все положения инструкций, но выполнить их не могла, так как это физически невозможно одному воспитателю на прогулке с 21 ребенком возраста трех-четырех лет, — заявила воспитательница на суде.

Ранее в городе Лермонтове Ставропольского края матери отказали в возбуждении уголовного дела после того, как она обнаружила на теле ребенка раны, похожие на следы от электрошокера. Следы от ожогов появлялись на спине примерно раз в месяц, но в детсаду утверждают, что это следы от электрофореза.