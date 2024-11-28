В Белоярске нашли мертвых животных с бешенством

В Белоярском округе - недалеко от Екатеринбурга - фиксируются случаи бешенства у диких и бродячих животных.

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По данным Белоярской ветстанции, таких в ноябре уже три. Сначала зараженное животное обнаружилось в СНТ "Хризолитовый", в поселке Рассоха. И вот сегодня стало известно про еще два инцидента.

"Тело бродячей собаки было обнаружено жителями 22 ноября рядом с поселком Прохладный. Лабораторное исследование подтвердило, что животное было больно бешенством. Другой случай зафиксирован в лесу на границе Белоярского и Заречного округов: мертвую лису нашел житель поселка Гагарского. Вирусологическое обследование также подтвердило, что она была заражена", - рассказали в администрации Белоярки.

В ближайшее время на месте, где были сделаны смертельно опасные находки, объявят карантин и проведут комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Ветеринары уточнили: с начала этого года в этой местности зафиксировано уже семь случаев заражения бешенством. Врачи напоминают, что домашних животных нужно прививать от этой болезни, и сделать это можно бесплатно один раз в год.