В Москве иностранец изнасиловал 14-летнюю школьницу
На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал девочку-подростка, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. Гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над потерпевшей.
Подозреваемый задержан. Гагаринский межрайонный отдел СК возбудил против него уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд заключил фигуранта под стражу.