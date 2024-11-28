В Москве иностранец изнасиловал 14-летнюю школьницу

На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал девочку-подростка, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. Гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над потерпевшей.

Подозреваемый задержан. Гагаринский межрайонный отдел СК возбудил против него уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд заключил фигуранта под стражу.