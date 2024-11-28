СМИ: Капитан затонувшего в Баренцевом море судна был пьян

Капитан судна, которое перевернулось недалеко от Териберки в Баренцевом море, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По предоставленной информации, в ходе освидетельствования 66-летнего Андрея Клюшникова было зафиксировано 0,2 мг/л алкоголя в его крови. Однако сам Клюшников утверждает, что употребил спиртные напитки уже после инцидента.

Клюшников был задержан, и у него дома провели обыски. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности), говорится в публикации.

О том, что прогулочный корабль затонул в Баренцевом море, стало известно днем 27 ноября. На нем находились туристы, желавшие посмотреть на китов. Судно потерпело крушение недалеко от населенного пункта Териберка. Оно почти полностью утонуло. Транспортная прокуратура начала проверку по инциденту. С утра среды и до пятницы в Мурманской области из-за погодных условий ввели ограничения на выход небольших судов в море. Неизвестно, почему катер все-таки вышел на воду.