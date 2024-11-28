В Сочи завели дело о хищении земель нацпарка на миллиард рублей
Полиция Сочи завела уголовное дело о хищении организованной преступной группой 18,6 гектара земли Сочинского национального парка на миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Как выяснилось, на Кубани уже 18 лет действует ОПГ, которая занимается отмыванием денег. Для захвата земли он использовал СНТ "Сутугинское" в Хостинском районе. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК РФ.
Схема по выводу из оборота земель нацпарка под видом создания СНТ была реализована его партнером , причем в ОПГ оказались вовлечены несколько местных риелторов, уточняет информагентство.
С помощью подложных документов они оформили на аффилированных лиц сведения об их членстве в СНТ и свидетельства о праве наследства землей, потом зарегистрировали право собственности на участки и недвижимость на подставных лиц, а после продали под коммерческую застройку.
Доход в миллиард рублей перевели на счета офшорных компаний под видом финансовых операций.
Оказалось, что главный фигурант и его сообщники ни раз были замечены в событиях, связанных с реализацией незаконных схем по захвату земель нацпарка и легализации средств, выведенных в теневой оборот.
Например, 22 ноября Центральный районный суд Сочи приговорил к условному сроку одного из фигурантов дела о хищении земель нацпарка под видом СНТ "Меркурий" в Хостинском районе.