В Сочи завели дело о хищении земель нацпарка на миллиард рублей

Полиция Сочи завела уголовное дело о хищении организованной преступной группой 18,6 гектара земли Сочинского национального парка на миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

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Как выяснилось, на Кубани уже 18 лет действует ОПГ, которая занимается отмыванием денег. Для захвата земли он использовал СНТ "Сутугинское" в Хостинском районе. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Схема по выводу из оборота земель нацпарка под видом создания СНТ была реализована его партнером , причем в ОПГ оказались вовлечены несколько местных риелторов, уточняет информагентство.

С помощью подложных документов они оформили на аффилированных лиц сведения об их членстве в СНТ и свидетельства о праве наследства землей, потом зарегистрировали право собственности на участки и недвижимость на подставных лиц, а после продали под коммерческую застройку.

Доход в миллиард рублей перевели на счета офшорных компаний под видом финансовых операций.

Оказалось, что главный фигурант и его сообщники ни раз были замечены в событиях, связанных с реализацией незаконных схем по захвату земель нацпарка и легализации средств, выведенных в теневой оборот.

Например, 22 ноября Центральный районный суд Сочи приговорил к условному сроку одного из фигурантов дела о хищении земель нацпарка под видом СНТ "Меркурий" в Хостинском районе.