СК завершил следствие в отношении наемника из США

Следственные органы завершили расследование в отношении американского наемника, который, по их данным, проник на территорию Курской области и осуществил террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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«Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Он обвиняется [заочно] в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в начале сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе предварительного расследования были опрошены свидетели, проведен анализ документов и интернет-ресурсов, а также собраны убедительные доказательства по делу, которые в полной мере подтвердили виновность обвиняемого.

17 октября в пресс-службе Следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина США Дэниэла Ребара.

Днем позже Ребара, а также другого наемника из США Деррика Бейлса включили в перечень террористов и экстремистов.