В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» (украинское название — «Прямий»).

© Газета.Ru

Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал граждан пройти в укрытия и сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Утром 28 ноября в украинских городах Луцк и Ровно произошли взрывы. По данным «24 Канала», в Ровно на западе Украины после взрывов местами пропало электроснабжение.

Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.