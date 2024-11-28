Спасший пассажиров самолета в Анталье рассказал об обиде на «Азимут»

Житель Краснодара Султан Султанов, который помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета Superjet в Анталье, обратился за помощью к выполнявшей рейс авиакомпании "Азимут", но не получил ее.

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Об этом мужчина рассказал в интервью РИА Новости. В публикации отмечается, что из-за произошедшего Султанов опоздал на пересадку до Египта. Мужчина рассказал, что 25 ноября обратился к стойке "Азимута" в аэропорту Антальи, где ему сказали, что "они здесь ни при чем и ничем не могут помочь", а также предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, которая выполняла рейс.

Султанов также пытался обратиться по горячей линии "Азимута", но ничего не смог добиться. Авиакомпания при этом объявила, что выплатит пассажирам 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь.

Султанов добавил, что ему обидно, что со стороны компании "было ноль внимания", ему не нужны их деньги, а только "моральная помощь в тот момент".

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал "Газете.Ru", что попросил главу Краснодарского края наградить Султана Султанова, который спас пассажиров загоревшегося SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.