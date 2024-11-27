Врача в Москве обвинили в домогательствах

Клиентки центра восточной медицины обвинили специалиста по иглоукалыванию в сексуальных домогательствах, полиция начала проверку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет о 65-летнем враче из Китая, практикующего иглоукалывание и массаж.

«У меня было раковое заболевание, поэтому я также по рекомендациям родных решила обратиться за помощью к этому врачу. Он говорил, что излечит меня. Я, доверившись, пошла к нему как к гинекологу. Во время осмотра он трогал мои половые органы. Затем сказал, что мне необходима его мужская энергия, и он может помочь физически», — рассказала одна из пострадавших.

Затем, по ее словам, врач начал трогать ее в разных местах, говоря недвусмысленные фразы, которые намекали на интимную близость. Услышав это, женщина прервала сеанс и вышла из кабинета.

Позже пострадавшая увидела в интернете истории других клиентов врача. Часть из них также обвиняет его в мошенничестве и антисанитарии. Пострадавшие рассказали, что отдали врачу 500 тысяч рублей за настои и травы, которые не привели к обещанному «разгону энергии по кровотоку». Также клиенты центра поделились, что специалист не менял простынь на кушетке в течение дня и перед сеансами не всегда обрабатывал кожные покровы пациентов антисептиком.

В результате пострадавшие решили написать заявления и отнести их в полицию. Они надеются, что врач выплатит им моральную компенсацию и вернет деньги за «ужасающие» сеансы.