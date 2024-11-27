В Крыму спасли туриста, сорвавшегося со скалы

Турист сорвался со скалы на мысе Фиолент, мужчине потребовалась помощь спасателей, пострадавший получил рассечение головы и перелом ноги. Об этом сообщает Департамент общественной безопасности Севастополя.

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Инцидент произошел на диком пляже в районе скал Орест и Пилад, путешественник из Тверской области спускался со скалы и оступился. Мужчина пролетел несколько метров, самостоятельно продолжить путь он не смог.

На помощь туристу пришли спасатели, по предварительной информации у пострадавшего рассечение головы и перелом ноги. Мужчину доставили на катере в безопасное место и передали медикам. В спасательной операции были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.