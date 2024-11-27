Минобороны Литвы: причиной крушения самолета DHL была не диверсия

Литовские власти не обнаружили признаков диверсии в крушении грузового самолета компании DHL в Вильнюсе. Об этом, как сообщает издание Politico, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил в среду журналистам.

"С учетом всего, что у нас есть сейчас и что мы знаем, нет никаких признаков того, что это могла быть диверсия", - сказал Кащюнас.

В понедельник грузовой самолет Boeing 737 немецкой транспортной компании DHL при заходе на посадку в Вильнюсе потерпел крушение и упал на жилые дома вблизи аэропорта. В результате катастрофы один член экипажа погиб, и трое получили ранения.