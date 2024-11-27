Двухэтажное общежитие загорелось на юге Москвы

Пожар площадью 40 квадратных метров произошел в двухэтажном общежитии на 4-ом Верхнем Михайловском переулке, 5 на юге Москвы. По предварительным данным, из двух окон идет густой черный дым, происходит эвакуация людей.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

— Пожар площадью 40 квадратных метров произошел в двухэтажном общежитии на 4-ом Верхнем Михайловском переулке, 5 из двух окон идет густой черный дым. Происходит эвакуация людей, — говорится в сообщении.

По словам собеседника, люди просят о помощи со второго этажа. Огонь переходит на кровлю здания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые помогают людям эвакуироваться.

Ранее, 26 ноября, животноводческая ферма загорелась в подмосковном Серпухове на площади 1200 квадратных метров. На месте работали 20 специалистов и пять единиц техники.

Также, 26 ноября, площадь пожара в ресторане у станции метро «Чеховская» на Страстном бульваре в центре Москвы составила 45 квадратных метров. По уточненной информации, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.