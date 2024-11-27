У высокопоставленного чиновника российского министерства конфисковали имущество

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о конфискации активов чиновника принято по иску первого заместителя генпрокурора России. Также в пользу России перешло имущество других соответчиков по делу: Коноваловой Т. С., Солдатова А. А., Храновской О. И.

7 сентября сообщалось, что семье чиновника принадлежат активы на сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в подмосковном Одинцово и парк элитных автомобилей — два автомобиля марки Bentley и пять Mercedes-Benz. При обыске у Храновского обнаружили и изъяли 53 тысячи евро, 433 тысячи долларов и 3,7 миллиона рублей.

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Храновский обвиняется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, он знал о том, что предприятие «Кавмининтер» ведет разработку сооружения со скважиной на территории Минеральных Вод, но не указал фирму как недропользователя в представленных документах в Минфин. В итоге лицензия была отозвана, компания разорилась и остановила работу по добыче минеральной воды, а бюджет потерял налоги.