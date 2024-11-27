В Башкирии нашли тело утонувшего велосипедиста

Спасатели на четвертый день поисков обнаружили на глубине 9 м тело мужчины, который утонул на реке Уфа в Башкирии. Он переезжал реку на велосипеде, срезая путь, написал в Telegram-канале и.о. председателя Госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов.

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Все эти дни на льду в ожидании хозяина оставалась собака Белка, отказываясь уходить по зову родственников погибшего.