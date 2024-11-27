Раскаленный пластик полился с потолка в школе в подмосковном Видном

Проводка загорелась рядом с вендинговым автоматом с едой в школе № 1 в подмосковном Видном.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Все случилось в 10 утра, сотрудники школы потушили возгорание сами за две минуты. Детей не стали эвакуировать. Потолочный светильник и проводку уже поменяли. Учеба продолжается, — пишет Telegram-канал Mash.

Также, 10 октября, телефон взорвался в руках девятиклассника в анапской школе. Пожара не было, но занятия прерывались по причине большого количества напуганных учеников. Из учебного учреждения эвакуировали 1500 школьников.

Кроме того, в Раменском в школе № 5 на Высоковольтной улице упали плиты и каркас навесного потолка. По неподтвержденным данным, пострадавших нет.