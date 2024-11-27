Суд арестовал подозреваемую в убийстве шестимесячного младенца в Таганроге

Суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве своего шестимесячного ребенка и причинении вреда здоровью его брату-близнецу в Таганроге.

Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

— Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее, 25 ноября, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка, а также причинения тяжкого вреда здоровью его брату-близнецу в Таганроге. Следователи и криминалисты назначили необходимые экспертизы, а также осмотрели место преступления.

Также в Сети появилось видео, как женщина принесла в магазин разливного пива «Пивной ковчег» мертвого младенца и его брата-близнеца. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь. Отмечается, что у ребенка на теле уже были трупные пятна, следы ушибов и ссадины на лице.