Пьяный мужчина начал угрожать пистолетом в караоке-бара в центре Москвы

Силовики задержали пьяного 28-летнего мужчину, угрожавшего охраннику клуба караоке пистолетом на Земляном Валу в центре Москвы.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.

— Сотрудники Росгвардии получили сигнал «тревога» из одного из развлекательных заведений на Земляном Валу. К правоохранителям обратился охранник и сообщил о конфликте с 28-летним пьяным мужчиной, в ходе которого он достал пистолет и начал им угрожать сотруднику службы безопасности, — говорится в сообщении.

Силовики задержали мужчину. Правонарушитель признался, что причиной его поведения стал отказ пустить его в караоке-бар. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее, 26 ноября, росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего погром в ресторане быстрого питания на Уральской улице в Москве. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.