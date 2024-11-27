Легковушку c похищенными баранами нашли под Омском

Сотрудники полиции остановили в Омской области легковой автомобиль из-за слишком большого количества пассажиров и раскрыли преступление с кражей баранов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального УМВД.

© УМВД России по Омской области

По данным ведомства, автомобиль Nissan был остановлен полицейскими на трассе Шербакуль - Азово, при этом людей в нем было всего трое.

«Кроме трех человек в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в д. Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам», - пояснили в ведомстве.

В ходе разбирательств полицейские установили, что ехавшие в машине омичи причастны к кражам баранов в селах Максимовка и Изюмовка. Они специально ездили по деревням и высматривали загоны скота на окраинах, которые не охранялись собаками или не были укреплены. А затем возвращались ночью, воровали баранов и продавали их.

© УМВД России по Омской области

«С 7 ноября ими похищено 42 барана, общий ущерб составил 593 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору)», - говорится в сообщении.

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