Под Москвой родители заявили в полицию на школу после драки дочери со старшеклассницей

В деревне Голубое в подмосковном городском округе Солнечногорск родители заявили в полицию на школу после драки их дочери со старшеклассницей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По их словам, девятиклассница на перемене начала оскорблять их дочь, которая учится в четвертом классе. Когда аргументы закончились, учащиеся затеяли кулачную разборку.

Младшеклассница получила множественные удары в живот, по ногам и голове. Она позвонила родителям, но классный руководитель отобрала телефон до конца уроков.

После занятий родители приехали за девочкой и попытались разобраться в случившемся. Однако учителя и директор пояснили, что не могут справиться со старшеклассниками. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Она попросила правоохранителей привлечь администрацию школы к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда.