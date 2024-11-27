Суд рассмотрит дело о незаконном обороте драгметаллов на 70 миллионов рублей

Химкинская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму 70 миллионов рублей.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

— Химкинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех жителей Московского региона. Они обвиняются в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере, незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Уголовное дело направлено в Химкинский суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в мае 2023 года злоумышленники приобрели в Москве драгоценные металлы общим весом свыше 15 килограммов на сумму 70 миллионов рублей. Фигуранты незаконно перевезли драгметаллы через Республику Беларусь в Калининград. Сотрудники таможни и пограничники пресекли действия злоумышленников.

Ранее, 15 ноября, таможенники обнаружили у 35-летнего мужчины, прибывшего в подмосковное Шереметьево из Стамбула, незадекларированные украшения на 2,6 миллиона рублей. По его словам, это были подарки родственникам. Украшения изъяты. Против правонарушителя возбудили дело за контрабанду стратегически важных товаров.